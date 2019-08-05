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Суд арестовал седьмого фигуранта "дела 27 июля"

Владислава Барабанова арестовали до 27 сентября

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова, он проходит по "делу 27 июля". Такое решение приняла судья Катерина Кириченко.

5 августа стало известно, что в суд поступили материалы на Барабанова, Сергея Абаничева и Даниила Конона. Следствие попросило всех их арестовать. Им вменяют участие в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. Они вину не признают.

Об обвинениях в адрес Абаничева стало известно 3 августа. По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, его обвинили в том, что он бросил банку в сторону сотрудника полиции, этот эпизод записан на видео. По словам адвоката Абаничева Светланы Сидоркиной, он бросил бумажный стаканчик и не прицельно, а просто хотел его выкинуть.

Пока в "деле 27 июля" девять обвиняемых - Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Евгений Коваленко, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Шестеро уже арестованы.

Уголовное дело по следам событий 27 июля возбуди ли по статье о массовых беспорядках. Его объединили с делами отдельных участников акции, которых обвиняют в применении насилия к полицейским и бойцам Росгвардии. Штаб расследования этого дела разместили в Подмосковье. 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На ней задержали больше тысячи человек.

Мосгордума Пресненский суд Мосгоризбирком СКР

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