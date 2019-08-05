Травмировавший омоновца участник митинга в Москве арестован на два месяца

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в понедельник санкционировал арест Павла Устинова, причинившего травму сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной массовой акции 3 августа.

Судья Мария Сизинцева назначила арест до 3 октября.

24-летний Устинов обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, на несанкционированной акции Устинов сопротивлялся во время задержания и травмировал бойца Росгвардии. Последний был госпитализирован.

Сам Устинов заявил в суде, что не признает вину. Он отметил, что ранее сам служил в Росгвардии и выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе в ходе Чемпионата мира по футболу.

"Я физически не мог причинить вред человеку, который гораздо крупнее меня. Я не оказывал сопротивления, меня притащили к автобусу, я поднял руки вверх. После этого меня повалили и затолкали в автобус полиции", - сказал он в суде.

При этом обвиняемый отметил, что случайно оказался на акции. "Я сам ранее проходил службу в Росгвардии, стоял в оцеплении, знаю, что это такое. Я никому не хотел причинить вред", - резюмировал Устинов.

3 августа в центре Москвы прошла несогласованная с властями города массовая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мероприятие представляло собой сход и шествие по Бульварному кольцу, оно началась в 14:00. Примерно через полчаса начались задержания активных участников. К 18:00 полиция сообщила о задержании 600 человек.