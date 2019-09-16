Шульман назвала приговор актеру Устинову "только началом разговора"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Приговор Тверского суда актеру Павлу Устинову, которого обвинили в нанесении травмы бойцу Росгвардии на акции 3 августа, это "только начало разговора" и назначенные ему 3,5 года колонии - не окончательная цифра, считает политолог, член Совета по правам человека Екатерина Шульман.

Она напомнила, что обвиняемый вину не признал и будет обжаловать приговор. То, что суд назначил Устинову почти в два раза меньше, чем просила прокуратура, 3,5 года вместо шести, означает, что представленные следствием доказательства не соответствовали запрошенному сроку, добавила она.

"Это не конец истории, это приглашение к диалогу. Впереди еще много новостей на эту тему", - сказала Шульман.

Суд признал 24-летнего актера виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии. По версии следствия, он положил свою правую руку на левую рук бойца, потянул за его плечевой сустав и вызвал вывих головке плечевой кости.

Устинов заявил, что в несогласованной акции 3 августа он не участвовал и что сопротивление при задержании он не оказывал.

Чтобы поддержать его в суд приходил художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин.

Несогласованная акция 3 августа прошла по Бульварному кольцу в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе были задержаны больше тысячи человек, по данным "ОВД-Инфо".