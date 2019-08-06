Обыски прошли в доме пары, которую хотят лишить родительских прав после акции 27 июля

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, которого вместе с женой прокуратура через суд хочет лишить родительских прав за передачу сына "третьему лицу" на несогласованной мэрией акции 27 июля, сообщил об обысках в их квартире.

В интервью "Радио Свобода" Дмитрий Проказов рассказал, что обыск прошел вчера ночью. Родителей вызвали к следователям, "мы должны туда сегодня ехать, просто дать показания, разъяснить ситуацию". На фоне сообщений о решении прокуратуры подать в суд заявление о лишении родительских прав Проказов заявил, что он и его супруга невиновны, они не оставляли ребенка в опасности и одного.

"Мы возвращались домой с нашим другом с прогулки. Сергей (Фомин, третье лицо, которому был передан ребенок - ИФ) - мой друг, он практически мой родственник, он двоюродный брат моей жены. Я просто попросил его понести ребёнка. Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой", - сказал Проказов.

Во вторник столичная прокуратура потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля с годовалым сыном. "В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - отмечается в сообщении.

По мнению прокуратуры, "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Ранее столичный главк Следственного комитета РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после несогласованной акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля, объявлен в розыск еще один участник акции - Сергей Фомин.

По данным следствия, "из открытых источников известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". Мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Исковое заявление прокуратуры поступило в Перовский суд Москвы накануне, дата рассмотрения пока не назначена, сообщили в пресс-службе суда. Как ожидается, после изучения заявления суд примет решение о назначении даты рассмотрения.