Москвич, объявленный в розыск по "делу 27 июля", сам явился к следователю

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках москвич Сергей Фомин самостоятельно прибыл к следователю. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Он не уточнил подробностей, отметив, что с обвиняемым скоро будут проведены следственные действия.

5 августа столичный главк Следственного комитета РФ сообщил об объявлении Фомина в розыск в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после несогласованной акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля.

По данным следствия, "из открытых источников известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". Мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ).

6 августа стало известно, что прокуратура Москвы запросила суд лишить родительских прав двух участников акции 27 июля, которые передали своего годовалого младенца другому человеку.

Между тем, отец младенца Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является двоюродным братом матери ребенка, а не посторонним лицом.

Правозащитное сообщество сочло инициативу о лишении родителей прав на ребенка несоразмерной содеянному.