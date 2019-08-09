В столичном МЧС предупредили о возможных порывах ветра до 23 м/с в пятницу

Наиболее интенсивные дожди ожидаются с полуночи до четырех утра

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Порывы ветра при непогоде в Москве в пятницу могут достигать 23 метров в секунду, также в столице ожидаются продолжительные дожди.

"По прогнозам синоптиков в период с 00 часов 09 августа 2019 до 18 часов 09 августа 2019 на всей территории Москвы ожидаются осадки в виде дождя. Наиболее интенсивное выпадение осадков (10-15 мм, местами до 20 мм) прогнозируется с 00 часов 09 августа 2019 до 04 часов утра 09 августа 2019", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.

Порывы ветра ночью и утром, добавили там, составят 12-17 м/с, днём в период с 12 до 18 часов дня в пятницу ожидается усиление до 23 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями МЧС рекомендует пережидать непогоду в капитальном строении, воздержаться от прогулок с детьми, не укрываться под деревьями.