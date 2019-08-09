Что случилось этой ночью: пятница, 9 августа

Арест экс-президента Киргизии, сбой в телевещании в Москве, акция памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО. Судья Первомайского районного суда Бишкека постановил арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа. Атамбаева заподозрили в незаконном обогащении и завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

- Спикер палаты представителей США попросила Трампа вернуть сенат с каникул. Нэнси Пелоси обратилась к президенту c просьбой созвать верхнюю палату для рассмотрения закона о контроле за оружием после недавних массовых расстрелов в стране.

- Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург 23 августа. Как сообщил "Коммерсантъ", совещание в инвестиционном комитете РЖД станет первым практическим шагом по реализации проекта высокоскоростной магистрали. Как правило, вынесение проекта на обсуждение в инвесткомитете предваряет проектно-изыскательные работы, которые могут занять до полутора лет.

- Сбой в телевещании произошел в Москве. Ряд федеральных каналов прервал вещание в Москве из-за экстренного предупреждения о надвигающемся шторме. В "Останкино" заявили, что сбой не связан с телецентром. В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сигнал был отключен на время технических работ.

- В столичном МЧС предупредили о возможных порывах ветра до 23 м/с в пятницу. Усиление ветра ожидается в период с 12 до 18 часов. Утром скорость порывов ветра составит 12-17 м/с.

- В Калининграде капитан полиции погиб на рабочем месте. 40-летний дежурный по отделу Московского района города умер при пока не выясненных обстоятельствах.

- Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки. В мероприятии приняли участие представители около 70 стран, в том числе всех пяти признанных ядерных держав - Великобритании, Китая, Франции, России и США, а также ООН и ЕС. Участники церемонии почтили минутой молчания всех жертв атомной бомбардировки в 11:02 - точное время, когда на город 9 августа 1945 года была сброшена бомба.