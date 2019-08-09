Штормовой ветер повалил в Москве 27 деревьев и повредил три машины

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу в Москве из-за сильных порывов ветра было повалено 27 деревьев и повреждено три автомобиля, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работа городских коммуникаций не была нарушена, особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано.

"К счастью, не все прогнозы погоды оправдались, и ветер на территории Москвы достигал 17 м/с. Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то 14 мм", - добавил Бирюков.

Он сообщил, что с 11:00 в Москве интенсивность дождей уменьшится, но увеличится скорость ветра, она может достигать 25 м/с.

"Принято необходимое решение для того, чтобы сократить количество посетителей в парках и скверах. Мы убедительно просим всех москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными", - подчеркнул Бирюков.

Он попросил автомобилистов не парковаться у рекламных конструкций и деревьев, а всех москвичей - не оставлять в таких погодных условиях детей без присмотра.