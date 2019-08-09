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Ночная непогода не нанесла ущерба Москве

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погоды в Москве, о котором предупреждали накануне, не нарушило работу городских коммуникаций и транспорта, ущерба и пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что по данным на 7:30, подтоплений улиц, сбоев в работе инженерных сетей и движении транспорта не было, поступило лишь несколько сообщений об упавших деревьях.

По данным Гидрометцентра, в районе ВДНХ, где расположена главная московская метеостанция, к 6:00 пятницы выпало 10 мм осадков. Это 13% месячной нормы, которая в августе насчитывает 77 мм влаги. В Подмосковье максимальное количество осадков за ночь выпало в Волоколамске - 34 мм.

По информации ГУ МЧС России по Москве, в пятницу в городе сохранятся дожди и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с. Росгидромет отметил, что атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее. 9 августа ожидается дождь, в отдельных районах гроза, ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

Москва

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