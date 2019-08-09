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ЦИК отказал в регистрации кандидатом в Мосгордуму депутату Брюхановой

Она обвинила комиссию в применении двойного стандарта к оппозиционным и "удобным власти" кандидатам

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком отказался зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову. Она выдвигалась от "Яблока" по 42-му избирательному округу.

Для регистрации ей не хватило 227 подписей избирателей в ее поддержку. ЦИК рассмотрел ее жалобы на необоснованные решения при отбраковке ряда подписей и вернул ей 138 записей, но все равно этого оказалось недостаточно.

Второй причиной для отказа в регистрации стало отсутствие справки о недвижимости и об обязательствах имущественного характера за пределами России. Такая справка у Брюхановой есть, но в ЦИК решили, что документ не соответствует установленной форме.

"Мы видим, что те, кто не собирал подписи, те, кто признался, что даже деньги не собирал, у них на счетах даже денег не хватало, чтобы заверить своих сборщиков, но тех, кто удобен власти - всех зарегистрировали. А у нас, кто считается оппозиционным, на каждом этапе какое-то крючкотворство. Ну как я могу доказать, что эти даты и подписи поставлены разными руками? Я лишена этого права, я не могу этого сделать. Завтра на Сахарова будет митинг, он как раз по этому поводу и собирается. Я вас туда приглашаю", - сказала Брюханова на заседании, обращаясь к главе ЦИК Элле Памфиловой.

"Я, естественно, не пойду. У людей есть право выходить на согласованные митинги, но требования любой ценой зарегистрировать, плюнуть на все процедуры, я как давление на ЦИК не приемлю", - ответила Памфилова.

10 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. Памфилова пригласила всех критиков избиркомов на открытое заседание ЦИК 14 августа, она обещала представить доказательства правомерности отказов в регистрации, которые до сих пор не обнародовали, чтобы "не вредить кандидатам".

Анастасия Брюханова ЦИК Элла Памфилова. Мосгордума

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