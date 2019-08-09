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Памфилова предложила обсудить "вранье" о выборах в Мосгордуму на открытом заседании ЦИК

Глава ЦИК пообещала привести факты, подтверждающие справедливость отказов в регистрации кандидатов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком проведет 14 августа открытое заседание по выборам Мосгордуму и пригласил на него всех, кто пишет об этих выборах и называет необоснованными отказы регистрировать кандидатов, объявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"С учетом того, что много вранья, что вроде бы все по закону, а вроде бы и нет, мы в среду предлагаем провести расширенное открытое заседание ЦИК, пригласить всех тех, кто пишет на эту тему (московских выборов), кто хоть сколько-то в том разбирается, и аргументированно провести диалог", - сказала она.

ЦИК будет отстаивать свою позицию, добавила Памфилова и пообещала привести факты, подтверждающую правоту ведомства. "Оправдываться" она не будет, так как не видит для этого оснований.

"Мы не хотели этого делать, чтобы не навредить кандидатам. Никто не скажет, что мы искали что-то, чтобы не пропустить (кандидатов на выборы), мы искали как максимально вытянуть", - пообещала глава ЦИК.

ЦИК отклонил жалобы на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму самовыдвиженцев Константина Лисицы, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Елены Русаковой, Александра Руденко. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова отозвали свои жалобы самостоятельно. Продолжать рассматривать жалобу муниципального депутата Юлии Галяминой ЦИК не будет, так как кандидат решила обратиться в суд.

Мосгордума Москва Элла Памфилова ЦИК Любовь Соболь Константин Гудков Юлия Галямина

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