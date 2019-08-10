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Юго-западный участок красной линии метро закроют на неделю

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты для пассажиров с 18 по 24 августа включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

Будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Закрытие станций организовано по просьбе департамента строительства Москвы для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Проспект Вернадского".

На время ограничений движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". В обычном режиме линия возобновит работу 25 августа с открытием метро.

Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будут работать бесплатные компенсационные автобусы.

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