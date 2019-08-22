Девять станций "красной ветки" московского метро откроют на три дня раньше

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Участок Сокольнической линии московского метрополитена, закрытый с 18 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии, будет открыт на три дня раньше запланированного срока - в четверг, 22 августа, сообщил в твиттере мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что станции вновь будут открыты с 16:00 четверга, а бесплатные компенсационные автобусы будут возить пассажиров до конца дня.

Ранее предполагалось, что участок "красной ветки" между станциями "Университет" и "Коммунарка" будет открыт после недельного закрытия только 25 августа, в воскресенье.

На время работ были закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".