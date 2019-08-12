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Режиссера Васильева освободили из изолятора

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.

"В настоящее время Васильев освобождён, он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства", - сказал он.

43-летний режиссер телеканала "Доктор" Васильев был задержан по делу о массовых беспорядках.

10 августа в ОНК Москвы сообщили "Интерфаксу", что он госпитализирован из ИВС в реанимацию 20-й горбольницы в связи с серьезными проблемами со здоровьем. По словам адвоката, Васильев страдает сахарным диабетом.

В воскресенье 11 августа в СКР сообщили, что после оказания всей необходимой медицинской помощи Васильев выписан из больницы.

В тот же день Басманный суд Москвы не стал рассматривать ходатайство следователя о заключении под стражу Васильева. Согласно решению суда, ходатайство возвращено следователю в порядке статьи 108 УПК ("Заключение под стражу"), которая регламентирует, что вопрос об аресте обвиняемого без его участия может быть решён, только если он объявлен в розыск.

В Следственном комитете (СКР) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (ст. 212 УК РФ).

В настоящее время по делу арестовано 12 человек. Накануне следствие предъявило обвинение члену партии "Яблоко" Валерию Костенку. Он пока единственный, кто признал вину в участии в массовых беспорядках.

Как ожидается, следствие в понедельник выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

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