Прокурор счел необоснованной просьбу СК об аресте оппозиционера Костенка

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура считает необоснованным требование следствия об аресте члена партии "Яблоко" Валерия Костенка, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.

"Следствие не предоставило достаточно материала для заключения Костенка под стражу. Более того, характеристика и его статус учащегося указывают, что он не будет скрываться от следствия", - сказал прокурор на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об аресте обвиняемого.

В связи с этим прокурор предложил заключить Костенка под домашний арест. Обвиняемый и его адвокат также попросили о домашнем аресте.

Решение об аресте

Басманный суд Москвы все же санкционировал арест до 11 октября Костенка, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля. Костенок стал 13 арестованным фигурантом этого уголовного дела.

Признание вины

Следователь на заседании суда напомнил, что задержанный 11 августа Костенок признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее его адвокат Константин Кузьмин рассказал "Интерфаксу", что Костенок сообщил следователю, что "действительно пошел на несанкционированную акцию один, добровольно, из любопытства и по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции".

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на которой было задержано больше тысячи человек. Позже СКР возбудил уголовное дело об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам на этой акции, которое было соединено с делами о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. По делу арестованы 12 человек. Также по делу проходит режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, который был освобожден из изолятора в связи с истечением срока задержания.