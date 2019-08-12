Поиск

Мэрия отказалась согласовать шествие в поддержку независимых кандидатов 17 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава муниципального округа Якиманка и заявитель шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Андрей Морев сообщил в фейсбуке, что мэрия Москвы отказала в согласовании акции 17 августа.

"Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи", - написал Морев. К публикации он прикрепил скан документа, адресованный организаторам мероприятия, в котором их уведомляют об отказе.

В документе, в частности, говорится, что срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия по российскому законодательству составляет от десяти до 15 суток до дня акции. Отмечается, что уведомление о шествии, запланированном на 17 августа, поступило 9 августа.

Однако Морев напомнил, что заявку на митинг 17 июля организаторы подали за пять дней, и тогда мэрия официально ее согласовала. Он добавил, что заявители направят в мэрию официальное возражение.

Москва

Новости

Глава СПЧ увидел основания для уголовного дела против ударившего девушку полицейского

Получившую удар в живот при задержании девушку будут судить по административной статье

Любовь Соболь получила второй штраф на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

Любовь Соболь получила второй штраф на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

При взрыве газа на Нагорной улице в Москве никто не пострадал

При взрыве газа на Нагорной улице в Москве никто не пострадал

СК оправдал действия полицейских, сломавших ногу задержанному 27 июля

МВД начало проверку из-за девушки, получившей удар в живот при задержании

Экстренные службы получили сигнал о взрыве газа на юге Москвы

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Девушка написала заявление в СК из-за удара в живот при задержании на субботней акции

Суд рассмотрит иск о лишении пары москвичей родительских прав 28 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');