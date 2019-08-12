Мэрия отказалась согласовать шествие в поддержку независимых кандидатов 17 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава муниципального округа Якиманка и заявитель шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Андрей Морев сообщил в фейсбуке, что мэрия Москвы отказала в согласовании акции 17 августа.

"Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи", - написал Морев. К публикации он прикрепил скан документа, адресованный организаторам мероприятия, в котором их уведомляют об отказе.

В документе, в частности, говорится, что срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия по российскому законодательству составляет от десяти до 15 суток до дня акции. Отмечается, что уведомление о шествии, запланированном на 17 августа, поступило 9 августа.

Однако Морев напомнил, что заявку на митинг 17 июля организаторы подали за пять дней, и тогда мэрия официально ее согласовала. Он добавил, что заявители направят в мэрию официальное возражение.