Лидер демократов в палате представителей Конгресса выступил в поддержку протестующих в Москве

Стени Хойер поддержал стремление добиться честных и свободных выборов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер выразил солидарность с протестующими в Москве, которые выступают за честные выборы и защищают свои избирательные права. Он опубликовал такое заявление в фейсбуке.

Конгрессмен поддерживает стремление "восстановить демократию через свободные и честные выборы".

"Стремление режима Путина подавить свободу слова и надавить на оппозиционных кандидатов должны встревожить весь мир, и конгресс США внимательно следит за происходящим", - говорится в его заявлении.

Хойер призвал российские власти "освободить политзаключенных, прекратить задержания мирных протестующих и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права".

Ранее российский МИД и временная комиссия Совета Федерации по защите суверенитета заявили о вмешательстве США в российскую политику.

МИД увидел в сообщении посольства США, которое предупредило сограждан о несогласованной акции 3 августа и возможных задержаниях, агитацию за участие в этом мероприятии.

Комиссия по защите суверенитета 8 августа заявила о выявленных признаках вмешательства США в выборы в Мосгордуму. Глава комиссии Андрей Климов уточнил, что проявилось в недобросовестном освещении событий в Москве "со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран", в "неприемлемых действиях" некоторых дипломатов в Москве, в "участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства".

12 августа Климов опубликовал в своем блоге текст, в котором объяснил, почему считает сообщения посольства США "подстрекательскими", тем более, что другие дипмиссии подстрекательских предупреждений об акциях в Москве не публиковали.

Совет Госдумы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа.