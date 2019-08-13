Семьи с детьми начали заранее снимать элитные квартиры в Москве рядом с хорошими школами

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - С начала лета на рынке аренды элитного жилья в Москве около 90% спроса пришлось на клиентов с семьями, говорится в исследовании компании Savills.

Эксперты считают, что семьи с детьми начали переезжать поближе к хорошим школам. В предыдущие годы спрос таких клиентов начинал расти в августе, ближе к началу учебного года, рассказала директор департамента аренды Savills Елена Куликова.

По статистике спроса с начала года, иностранцы и россияне одинаково интересуются элитным жильем в Москве, от них поступает по 50% запросов. Всего количество запросов на аренду дорогих квартир выросло на 13%.

Средневзвешенный бюджет спроса сопоставим с аналогичным показателем апреля этого года - 273 тысячи рублей за объект в месяц. За последний месяц рост запрашиваемой арендной ставки составил 3%. Средневзвешенный бюджет предложения составляет 333 тысячи рублей за объект в месяц.

Разрыв между спросом и предложением в 60 тысяч рублей - минимальный разрыв с конца 2018 года. В декабре 2018 года показатель составлял 49 тысяч рублей.