Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Лидером среди мировых мегаполисов по числу проживающих там миллиардеров стал Нью-Йорк, следует из исследования компании Savills.

Москву эксперты поставили на третье место в этом рейтинге.

По оценкам авторов, в Нью-Йорке живут 85 миллиардеров, в попавшем на второе место Гонконге - 79. В Москве из 71.

Следом идут Пекин (61) и Лондон (55).

Большинство миллиардеров - это мужчины (83%), они женаты (89%) и, в среднем, имеют трех детей. Что касается гражданства, то большинство - американцы. США лидируют по количеству миллиардеров в целом - 28% всех ультрабогатых людей в мире. Далее с долей в 15% идет Китай, где миллиардеров почти в два раза меньше, чем США.

Эксперты отмечают, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на ультра-премиальную недвижимость. Так, Гонконг является мировым лидером по ценам - стоимость недвижимости здесь доходит до $93 тыс. за кв.м.