Мосгорсуд признал законными аресты четырех фигурантов "дела 27 июля"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность ареста фигурантов "дела 27 июля" Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Владислава Барабанова и Сергея Абаничева. Апелляции их адвокатов отклонены.

Фигурантам дела вменяют участие в массовых беспорядках в Москве 27 июля, в том числе перекрытие Садового кольца, а некоторым еще и применение насилия к полицейским. По делу пока проходит 14 человек, 13 из них арестованы.

13 августа в Совете по правам человека заявили, что 27 июля беспорядков в Москве не было. Участники несанкционированной акции не применяли насилие, не совершали погромы и поджоги, не применяли оружие, а два пострадавших росгвардейца не являются подтверждением массовости нападений на силовиков. Правозащитники указали, что для возбуждения уголовного дела по такой статье нет оснований. Председатель СПЧ Михаил Федотов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения этого дела.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе задержали больше тысячи человек.