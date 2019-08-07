В "деле 27 июля" появилось 11 обвиняемых и 800 допрошенных

Бастрыкин передал это дело и дело ФБК центральному аппарату СК

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: Reuters

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в Главное следственное управление СКР расследование уголовных дел о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании средств через финансирование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Из докладов по "делу 27 июля" следует, что в нем 11 фигурантов и допрошены 800 свидетелей, передает пресс-служба СКР.

Предполагается, что следователи ГСУ займутся дальнейшим "оперативным и всесторонним" расследованием. Также Бастрыкин поручил следователям определить, какой ущерб понесли граждане, организации и городское имущество из-за событий 27 июля.

По "делу 27 апреля" следователи допросили как свидетелей больше 800 участников акции, которых задерживали в административном порядке. "Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние", - подчеркивают в СК.

Пока в деле одиннадцать обвиняемых. Это уже арестованные Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев, а также два человека, которые объявлены в розыск, в том числе Сергей Фомин. Имя второго разыскиваемого в СК не назвали.

Следствие изучает видеозаписи событий 27 июля, а также просмотрит аналогичные записи с несогласованной акции 3 августа.

Участвовавшим в незаконной акции несовершеннолетним в СК напомнили, что правовые последствия их привлечения к преступной деятельности могут плохо сказаться на их будущем.

О возбуждении дела об отмывании 1 млрд рублей в отношении руководства ФБК стало известно 3 августа. По версии следствия, в 2016-2018 годах сотрудники фонда получили деньги, нажитые преступным путем, и знали о происхождении этих средств. Деньги были внесены на счета нескольких банков, а оттуда переведены на счета ФБК.