Любовь Соболь прекратила голодовку

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила о прекращении голодовки, которую она объявила в знак протеста против отказа в регистрации.

"По просьбе матери Алексея Миняйло я прекращаю голодовку. Алексей держит ее в солидарность со мной с позднего вечера 13 июля. Со дня, когда рабочая комиссия избиркома 43 округа в Мосгордуму вынесла решение об отказе мне в допуске на выборы. До своего задержания он держал ее вместе со мной в Центре сбора подписей. Теперь он в СИЗО. Без возможности получать качественную медицинскую помощь", - написала Соболь на своей странице в фейсбуке.

Она рассказала, что Миняйло был тренером сборщиков подписей на ее кампании в Мосгордуму. Во время несанкционированного шествия 27 июля большую часть времени он провел рядом с Хорошевским судом, где рассматривали очередное административное дело в отношении Соболь, так как хотел выступить свидетелем в ее защиту.

"Никаких массовых беспорядков 27 июля не было. Миняйло и другие 12 ребят, которые сейчас находятся в СИЗО, не поджигали машины, не уничтожали имущество", - добавила Соболь.

Соболь и Миняйло держали голодовку месяц.