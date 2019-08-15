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Глава Мосгоризбиркома не нашел нарушений у ОИК, которая отказывала Митрохину в регистрации

О случаях подделки подписей в пользу кандидатах избиркомы сообщат в СКР

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не нашел нарушений в работе избиркома 43-го округа, которая дважды отказывалась зарегистрировать кандидата в Мосгордуму от "Яблока" Сергея Митрохина. Он заявил это на пресс-конференции 15 августа.

Эта комиссия единственная в Москве сначала отказала в регистрации всем кандидатам, "и провластным, и оппозиционным", отметил Горбунов.

По его словам, сначала ОИКи проверяли подписи избирателей, собранные кандидатами, в строгом соответствии с нормами закона. После просьбы Общественной палаты Москвы трактовать все неточности в пользу кандидатов, некоторым выдвиженцам вернули часть подписей, добавил он.

ОИК 43-го округа дважды отказывала Митрохину в регистрации, несмотря на отмену первого отказа в Мосгоризбиркоме, и в третий раз зарегистрировала его уже по решению суда.

Всего из 426 выдвиженцев, подавших документы в избиркомы, зарегистрированы 233 кандидата на 45 мест в Мосгордуме, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Он назвал это высоким уровням конкуренции.

По его словам, всем оппозиционным кандидатам отказали в регистрации из-за нехватки достоверных подписей избирателей в поддержку их выдвижения. "У пятерых отсутствует справка об отсутствии обязательств имущественного характера за пределами РФ, что является неповторимым препятствием для регистрации", - добавил Булаев. Это Геннадий Гудков, Анастасия Брюханова, Любовь Соболь, Александр Руденко и Иван Кульнев.

Горбунов напомнил о случаях подделки подписей в пользу кандидатов и пообещал, что Мосгоризбирком попросит Следственный комитет проверить эти материалы. "Может, тогда желающих рисовать поубавится", - отметил он. Булаев его поддержал: "Надо исследовать эти вещи, откуда у них берутся базы данных граждан", - сказал он.

Булаев предложил законодательно закрепить браковку всех подписей за кандидата, если среди них обнаружат подписи умерших. Он добавил, что в ЦИК еще не обсудили предложения по изменению избирательного законодательства.

Наконец, Горбунов заявил, что больше двадцати лет стажа на месте главы Мосгоризбиркома - не повод для отставки. Так он прокомментировал заявление председателя КПРФ Геннадия Зюганова, который потребовал уволить Горбунова, который "сидит 26 лет" на своей должности и "изжил себя". Председатель МГИК отметил, что у Зюганова не меньше стаж руководства компартией.

Горбунов руководит МГИК с 1995 года, Зюганов возглавляет КПРФ и является депутатом Госдумы с 1993 года.

Мосгордума Сергей Митрохин Мосгоризбирком ЦИК Николай Булаев Валентин Горбунов

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