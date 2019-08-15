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"Аэроэкспресс" изменил расписание поездов до "Шереметьево" на два дня

"Аэроэкспресс" изменил расписание поездов до "Шереметьево" на два дня
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" организует автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" 15 и 16 августа в связи с изменением расписания поездов, сообщил сайт перевозчика.

"15 и 16 августа добраться от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево и обратно можно будет на автобусах. Стоимость проезда составит 300 рублей. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут. Автобусы будут отправляться с интервалом 10 минут с Белорусского вокзала с 9:30 до 16:00 и из аэропорта Шереметьево с 10:30 до 16:40. Отправление автобусов в сторону аэропорта Шереметьево будет осуществляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибытие в Шереметьево - терминал F, зона вылета", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что расписание поездов "Аэроэкспресс" на участке Белорусский вокзал - Окружная - "Шереметьево" до 16 августа изменено. Отменены рейсы с Белорусского вокзала до "Шереметьево" отправлением в 9:30, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00 и 16:00.

Также отменены рейсы из "Шереметьево" до Белорусского вокзала отправлением в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 и 17:00. Часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.

Аэроэкспресс Шереметьево

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