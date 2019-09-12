"Аэроэкспресс" в октябре запустит автобусный маршрут к терминалу В "Шереметьево"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Аэроэкспресс" обеспечит автобусное сообщение между станцией метро "Ховрино" и терминалом В "Шереметьево". Автобусы будут ходить по платной трассе М11, проезд будет стоить 150 рублей в одну сторону, пишут "Ведомости". Пока к терминалу В поезда "Аэроэкспресса" не ходят.

"Аэроэкспресс" выиграл конкурс департамента транспорта Москвы на право автобусных перевозок по этому маршруту. У компании есть лицензия на автобусные перевозки. Она была единственным участником тендера. В условиях конкурса требований к частоте рейсов не было прописано. В компании ожидают, что доехать от "Ховрино" до аэропорта можно будет за 20 минут. Для перевозок будет арендовано восемь автобусов "ЛиАЗ" на 108 мест, в том числе одно инвалидное, одна из машин будет резервной. Их покрасят в красный цвет.

"Аэроэкспресс" запустит этот маршрут в октябре, автобусы будут курсировать по нему 7:30 до 21:00, передала через пресс-службу гендиректор компании Алина Бисембаева.

Сейчас поезда "Аэроэкспресса" ходят от Белорусского вокзала до южного комплекса "Шереметьево", в котором находятся терминалы D, E и F. Терминалы B и строящийся С отделены от них летным полем, проехать туда можно на поезде по подземному тоннелю, который уже перегружен. До терминала В можно доехать на муниципальном автобусе от метро "Речной вокзал" и "Планерная", по пути они делают десятки остановок.

РЖД планирует проложить железнодорожную ветку в северный комплекс "Шереметьево" к началу 2022 года.