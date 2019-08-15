Троице-Сергиева лавра получила семь зданий техникума для инвалидов в Сергиевом Посаде

Техникум переехал в Хотьково

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Администрация Подмосковья передала Свято-Троицкой Сергиевой лавре семь исторических зданий, которые с 1944 года занимал Сергиево-Посадский социально-экономический техникум. Это сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

Это бывший трапезный корпус и кельи Гефсиманско-Черниговского скита, которые датируются концом XIX - началом XX века, а тажке общежитие, овощехранилище, гараж и склады. Общая площадь здания составляет почти 3 500 квадратных метров.

Монастырь ранее попросил эти объекты и теперь получил их в безвозмездное пользование, уточнил глава министерства Владислав Коган, слова которого приводит пресс-служба. Техникум переехал в Хотьково, в отремонтированные помещения площадью 4 200 квадратных метров.

Сергиево-Посадский социально-экономический техникум принимает инвалидов и людей с ослабленным здоровьем. Учреждение готовит специалистов по обработке цифровой информации, по ремонту обуви, швей, экономистов, бухгалтеров, архивных работников. В нем сейчас учится 130 человек.

До техникума корпуса скита занимала колония для малолетних беспризорников, позже ее преобразовали в интернат для слепых. Во время войны там был интернат для инвалидов войны, которых учили музыке и сельскохозяйственным профессиям.