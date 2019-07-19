Поиск

В РПЦ опровергли блокировку работы скорой помощи в Сергиевом Посаде из-за приезда патриарха

Там проверили видеозаписи с камер ГИБДД и пообщались с главврачом скорой помощи Подмосковья

В РПЦ опровергли блокировку работы скорой помощи в Сергиевом Посаде из-за приезда патриарха
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у Благовещенского собора Кремля
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что 18 июля в Сергиевом Посаде служба скорой помощи полчаса не могла работать из-за приезда в города патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

По его словам, в патриархии проверили соответствующие сообщения, просмотрели записи камер ведионаблюдения и послали запрос главврачу московской областной станции скорой помощи. "Информация о каких-либо затруднениях для выезда или въезда машин скорой помощи на территорию Сергиево-Посадской подстанции" в этот день в связи с мероприятием с участием патриарха "не соответствует действительности", заверил он.

В частности, на предоставленной ГИБДД видеозаписи видно, "как непосредственно во время мероприятия одна из машин выезжает из подстанции", добавил отец Александр.

Он рекомендовал журналистам перепроверять информацию.

О блокировке работы скорой помощи из-за приезда патриарха в Троице-Сергиеву лавру ранее сообщило издание Baza. Предстоятель РПЦ приезжал на церемонию открытия комплекса "Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий". ГИБДД перекрыла движение транспорта в центре города. Сотрудники единственной в городе подстанции скорой помощи, расположенной на Пионерской улице, жаловались, что их машину задержали на полчаса. Сотрудники ГИБДД сказали изданию, что перекрыли врачам движение на двадцать минут. Посты с видеозаписью с подстанции также распространялись в соцсетях.

Сергиев Посад Троице-Сергиева Лавра патриарх Кирилл РПЦ Baza

Новости

Отказы 27 кандидатам в муниципальные депутаты Петербурга признаны незаконными

Отказы 27 кандидатам в муниципальные депутаты Петербурга признаны незаконными

Фигурант дела сотрудников ФСБ о разбое оказался налоговиком

Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами

Путин признал, что массовая вырубка леса осложнила ситуацию в Иркутской области

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Путин пообщался с жителями Тулуна, оставшимися без жилья из-за наводнения

Путин пообщался с жителями Тулуна, оставшимися без жилья из-за наводнения

Покрас Лампас лично восстановит поврежденную коммунальщиками работу в Екатеринбурге

Покрас Лампас лично восстановит поврежденную коммунальщиками работу в Екатеринбурге

Зеленский потребовал освобождения моряков без обмена

В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в "Шереметьево"

В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в "Шереметьево"

На экс-гендиректора "Антипинского НПЗ" завели дело за заведомо невыгодную сделку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');