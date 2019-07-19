В РПЦ опровергли блокировку работы скорой помощи в Сергиевом Посаде из-за приезда патриарха

Там проверили видеозаписи с камер ГИБДД и пообщались с главврачом скорой помощи Подмосковья

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у Благовещенского собора Кремля Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что 18 июля в Сергиевом Посаде служба скорой помощи полчаса не могла работать из-за приезда в города патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

По его словам, в патриархии проверили соответствующие сообщения, просмотрели записи камер ведионаблюдения и послали запрос главврачу московской областной станции скорой помощи. "Информация о каких-либо затруднениях для выезда или въезда машин скорой помощи на территорию Сергиево-Посадской подстанции" в этот день в связи с мероприятием с участием патриарха "не соответствует действительности", заверил он.

В частности, на предоставленной ГИБДД видеозаписи видно, "как непосредственно во время мероприятия одна из машин выезжает из подстанции", добавил отец Александр.

Он рекомендовал журналистам перепроверять информацию.

О блокировке работы скорой помощи из-за приезда патриарха в Троице-Сергиеву лавру ранее сообщило издание Baza. Предстоятель РПЦ приезжал на церемонию открытия комплекса "Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий". ГИБДД перекрыла движение транспорта в центре города. Сотрудники единственной в городе подстанции скорой помощи, расположенной на Пионерской улице, жаловались, что их машину задержали на полчаса. Сотрудники ГИБДД сказали изданию, что перекрыли врачам движение на двадцать минут. Посты с видеозаписью с подстанции также распространялись в соцсетях.