Подмосковные власти отвергли версию о столкновении А321 с птицами со свалок

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин исключил версию, что самолет "Уральских авиалиний" столкнулся именно с птицами с окрестных мусорных свалок.

По его мнению, эти птицы не могли стать причиной аварийной посадки самолета вблизи аэропорта "Жуковский".

Он добавил, что ближе всего к месту аварийной посадки - в 14 км - расположен закрытый полигон твердых коммунальных отходов "Сафоново".

Куракин отметил, что полигон закрыт в 2012 году. По его словам, "отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет, полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений".

По его словам, обитающие или кормящиеся на полигонах птицы никогда от них не отдаляются. Расстояние от места инцидента до "Сафоново" для этого слишком велико.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что неподалеку от аэропорта действительно была несанкционированная свалка, привлекавшая чаек. "Вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Куракин также отметил, что безопасность полетов - это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации.

"Оснований полагать, что правительство Московской области могло бы содействовать в достижении более высокого уровня безопасности полетов применительно к аэродрому Жуковский, у нас до настоящего момента не было", - добавил зампред.

По его словам, аэропортовые службы в министерство экологии и природопользования Московской области за содействием не обращались.

Ранее сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.