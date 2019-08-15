Поиск

Подмосковные власти отвергли версию о столкновении А321 с птицами со свалок

Подмосковные власти отвергли версию о столкновении А321 с птицами со свалок
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин исключил версию, что самолет "Уральских авиалиний" столкнулся именно с птицами с окрестных мусорных свалок.

По его мнению, эти птицы не могли стать причиной аварийной посадки самолета вблизи аэропорта "Жуковский".

Он добавил, что ближе всего к месту аварийной посадки - в 14 км - расположен закрытый полигон твердых коммунальных отходов "Сафоново".

Куракин отметил, что полигон закрыт в 2012 году. По его словам, "отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет, полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений".

По его словам, обитающие или кормящиеся на полигонах птицы никогда от них не отдаляются. Расстояние от места инцидента до "Сафоново" для этого слишком велико.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что неподалеку от аэропорта действительно была несанкционированная свалка, привлекавшая чаек. "Вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Куракин также отметил, что безопасность полетов - это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации.

"Оснований полагать, что правительство Московской области могло бы содействовать в достижении более высокого уровня безопасности полетов применительно к аэродрому Жуковский, у нас до настоящего момента не было", - добавил зампред.

По его словам, аэропортовые службы в министерство экологии и природопользования Московской области за содействием не обращались.

Ранее сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

7
Московская область Жуковский Уральские авиалинии

Новости

После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину

Птицы вывели из строя сразу два двигателя самолета "Уральских авиалиний"

Птицы вывели из строя сразу два двигателя самолета "Уральских авиалиний"

Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в поле под Москвой

Возбуждено уголовное дело после аварийной посадки А321 в Подмосковье

Лайнер А321 "Уральских авиалиний" садился в поле без шасси

10 человек госпитализированы после аварийной посадки А321 в "Жуковском"

10 человек госпитализированы после аварийной посадки А321 в "Жуковском"

Росавиация подтвердила посадку А321 в поле после столкновения со стаей птиц

Источник сообщил, что А321 приземлился в поле, а не в аэропорту

Несколько человек получили легкие травмы при экстренной посадке в "Жуковском"

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');