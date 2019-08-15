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Во время ЧП с Airbus в "Жуковском" системы орнитологической защиты работали штатно

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Орнитологические средства обеспечения полетов аэропорта "Жуковский" в момент ЧП с самолетом, который утром 15 августа аварийно сел в поле после попадания птиц в двигатели, работали штатно.

Об этом заявили в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова, на балансе которого находится ВПП "Жуковского" ("Рампорт Аэро" арендует полосу).

В свою очередь летающие из подмосковного аэропорта авиакомпании заявили, что не видят проблем с обеспечением орнитологической защиты в аэропорту.

Так гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии", самолет которой аварийно сел на кукурузном поле, сказал, что "Жуковский" - нормальный аэропорт, а разбираться нужно в конкретной ситуации.

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В авиакомпании "ИрАэро", которая также выполняет регулярные рейсы из "Жуковского", "Интерфаксу" заявили, что опасных ситуаций с птицами в подмосковном аэропорту у нее ни разу не возникало.

Кроме "Уральских авиалиний" и "ИрАэро, регулярные пассажирские рейсы из "Жуковского" выполняют "Белавиа" и таджикская Somon air.

В свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) заявил, что эффективность систем орнитологической безопасности зависит от расположения полигонов бытовых отходов в непосредственной близости от аэродромов.

Минприроды уже потребовало провести проверку объектов твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе "Жуковского". Областные власти уже заверили, что окрестные свалки не могли привести к ЧП.

Утром 15 августа самолет А321 после вылета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и аварийно посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. Никто не погиб.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Жуковский

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