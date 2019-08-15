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Причиной стрельбы в парикмахерской в Котельниках стала любовная драма

Пострадавших нет, персонал и клиенты разбежались, мужчина с ружьем сильно пьян

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Никто не пострадал в результате стрельбы в парикмахерской в подмосковных Котельниках, сам стрелок сильно пьян, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, причиной инцидента стала любовная драма между мужчиной и одной из работниц парикмахерской.

"Пьяный мужчина сделал один выстрел из ружья. Весь персонал и клиенты парикмахерской разбежались. Никто не пострадал", - сказал источник.

Затем мужчина закрылся внутри.

"С нападавшим ведутся переговоры. Он сильно пьян", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках неизвестный мужчина зашел в парикмахерскую и открыл огонь на поражение из охотничьего ружья.

Котельники

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