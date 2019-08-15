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Мужчина с ружьем, запершийся в парикмахерской в Котельниках, потребовал коньяк

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, устроивший стрельбу и запершийся в парикмахерской в подмосковных Котельниках, потребовал у сотрудников правоохранительных органов принести ему алкоголь, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подозреваемый выдвинул условие - переговоры продолжатся после того, как ему будет передана бутылка коньяка", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в парикмахерскую и открыл огонь из охотничьего ружья, а затем заперся внутри. Причиной его поведения, по данным источников, стала любовная драма между ним и одной из сотрудниц салона.

От действий пьяного стрелка никто не пострадал, так как персонал парикмахерской и все клиенты разбежались.

Подмосковье Котельники

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