Сбой в движении электричек произошел на Курском направлении МЖД

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Кабель, отвечающий за движение электропоездов в автоматическом режиме, повредили на одном из участков Курского направления Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе МЖД сообщили, что задерживается ряд пригородных поездов.

Нештатная ситуация произошла на участке "Подольск - Гривно" Курского направления.

На период восстановительных работ движение поездов организовано по специальному режиму - со снижением скорости.

В связи с происшествием с увеличенным интервалом движения следует несколько электричек. Кроме того, возможны задержки в движении пригородных поездов, которые выполняют диаметральные рейсы на другие направления МЖД.