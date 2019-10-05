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Пассажиров Белорусского направления МЖД предупредили о задержках электричек

Технические проблемы возникли на станции "Одинцово"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - По техническим причинам задерживаются электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба компании.

"В настоящее время (...) на Белорусском направлении МЖД в сторону области несколько пригородных поездов следуют с отклонением от расписания", - сообщают в МЖД.

В пресс-службе компании "Интерфаксу" пояснили, что по техническим причинам было затруднено движение на станции "Одинцово".

Сейчас в МЖД работают над сокращением опоздания электропоездов.

Московская железная дорога Одинцово

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