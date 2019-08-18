Поиск

Движение в центре Москвы ограничат в воскресенье из-за полумарафона

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Несколько улиц и набережных в центре Москвы будет перекрыто в воскресенье из-за проведения полумарафона "Лужники", сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С 06:30 до 13:00 ограничивается движение по улице Лужники, с 07:00 до 12:30 - по Фрунзенской набережной, с 07:30 до 13:00 - по Лужнецкой набережной, с 07:30 до 11:40 - по Пречистенской набережной, с 07:30 до 11:30 - по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту, с 07:30 до 11:10 - по улице Балчуг, говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, также с 07:40 до 11:40 будет перекрыта Кремлевская набережная, с 07:50 до 11:20 - Раушская набережная, с 07:50 до 11:00 - Космодамианская и Шлюзовая набережные, с 07:50 до 11:45 - Софийская набережная и Фалеевский переулок, а с 07:50 до 12:00 - Болотная улица и площадь Васильевский Спуск.

Полумарафон "Лужники" - второй по количеству участников массовый старт в России. Москвичи и гости столицы пробегут 21,1 км по центральным набережным и увидят знаковые достопримечательности города: Крымский мост, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.

Москва

Новости

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Врачи не увидели необходимости в госпитализации пилота аварийного А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

Эксперт не увидел для пилотов смысла отменять взлет при появлении птиц

В Москве усилили меры безопасности из-за возможных пикетов оппозиции

Митинг КПРФ на проспекте Сахарова собрал около четырех тысяч человек

Митинг КПРФ на проспекте Сахарова собрал около четырех тысяч человек

В МЧС предупредили москвичей о грозе с сильным ветром

В МЧС предупредили москвичей о грозе с сильным ветром

СПЧ попросил прокуратуру Москвы проверить законность административных дел участников акции 27 июля

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Задержанная при покупке иностранного лекарства мать стала свидетелем по уголовному делу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');