Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

Для ее спасения на время приостанавливалось движение между станциями "Баррикадная" и "Текстильщики"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Девушка упала под прибывающий поезд на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии около 13:35 воскресенья, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что, по предварительным данным, девушка выжила. "Для спасения пассажира на несколько минут снималось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из-за инцидента приостанавливалось движение на участке от станции "Баррикадная" до станции "Текстильщики".