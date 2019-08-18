Поиск

Девушка выжила после падения под поезд в московском метро

Для ее спасения на время приостанавливалось движение между станциями "Баррикадная" и "Текстильщики"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Девушка упала под прибывающий поезд на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии около 13:35 воскресенья, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что, по предварительным данным, девушка выжила. "Для спасения пассажира на несколько минут снималось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из-за инцидента приостанавливалось движение на участке от станции "Баррикадная" до станции "Текстильщики".

Москва

Новости

Оппозиционера Яшина снова задержали в Москве

Попавший в ДТП в Москве автобус с туристами оказался частным

Попавший в ДТП в Москве автобус с туристами оказался частным

В Москве полицейский погиб в ДТП с грузовиком

Автобус с китайскими туристами врезался в столб в Москве

Девять станций "красной" ветки московского метро закрыли на неделю

Девять станций "красной" ветки московского метро закрыли на неделю

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Врачи не увидели необходимости в госпитализации пилота аварийного А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

Эксперт не увидел для пилотов смысла отменять взлет при появлении птиц

В Москве усилили меры безопасности из-за возможных пикетов оппозиции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');