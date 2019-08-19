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В Москве перекрыли движение по Дорожной улице из-за утечки газа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Движение по Дорожной улице на юге Москвы перекрыто в связи с утечкой газа, сообщает городской департамент транспорта в твиттере.

Уточняется, что движения по улице нет от пересечения с Проектируемым проездом №4628 до пересечения с внутренней стороной МКАД.

Москва Дорожная улица

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