В Москве перекрыли движение по Дорожной улице из-за утечки газа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Движение по Дорожной улице на юге Москвы перекрыто в связи с утечкой газа, сообщает городской департамент транспорта в твиттере.

Уточняется, что движения по улице нет от пересечения с Проектируемым проездом №4628 до пересечения с внутренней стороной МКАД.