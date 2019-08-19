В Москве перекрыли движение по Дорожной улице из-за утечки газа
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Движение по Дорожной улице на юге Москвы перекрыто в связи с утечкой газа, сообщает городской департамент транспорта в твиттере.
Уточняется, что движения по улице нет от пересечения с Проектируемым проездом №4628 до пересечения с внутренней стороной МКАД.
❗️ЧП: утечка газа, перекрыто движение по ул. Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД pic.twitter.com/LSssqMmQrr— Московский транспорт (@DtRoad) August 18, 2019