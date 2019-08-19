Поиск

Мосгаз опроверг утечку газа на Дорожной улице

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве на Дорожной улице не было утечки газа, там ведутся плановые работы, сообщила заместитель гендиректора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова "Интерфаксу" в понедельник.

"Утечки газа по данному адресу нет. В рамках проведенного ранее планового технического обслуживания проводится дополнительное приборное обследование газопровода", - заявила она.

Распопова пояснила, что эти работы проводят ночью, когда снижена транспортная нагрузка, чтобы исключить неудобства для москвичей.

"Никакой угрозы для населения данная ситуация не представляет, так как в основе процесса лежат плановые технические работы", - добавила она.

Ранее в твиттере "Московского транспорта" появилась информация о перекрытии движения по Дорожной улице из-за утечки газа.

Москва Дорожная улица Мосгаз

Новости по теме

Новости

Возбуждено дело по факту гибели полицейского в ДТП в Москве

Оппозиционера Яшина снова задержали в Москве

Попавший в ДТП в Москве автобус с туристами оказался частным

Попавший в ДТП в Москве автобус с туристами оказался частным

В Москве полицейский погиб в ДТП с грузовиком

Автобус с китайскими туристами врезался в столб в Москве

Девять станций "красной" ветки московского метро закрыли на неделю

Девять станций "красной" ветки московского метро закрыли на неделю

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Врачи не увидели необходимости в госпитализации пилота аварийного А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

Эксперт не увидел для пилотов смысла отменять взлет при появлении птиц

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');