Мосгаз опроверг утечку газа на Дорожной улице

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве на Дорожной улице не было утечки газа, там ведутся плановые работы, сообщила заместитель гендиректора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова "Интерфаксу" в понедельник.

"Утечки газа по данному адресу нет. В рамках проведенного ранее планового технического обслуживания проводится дополнительное приборное обследование газопровода", - заявила она.

Распопова пояснила, что эти работы проводят ночью, когда снижена транспортная нагрузка, чтобы исключить неудобства для москвичей.

"Никакой угрозы для населения данная ситуация не представляет, так как в основе процесса лежат плановые технические работы", - добавила она.

Ранее в твиттере "Московского транспорта" появилась информация о перекрытии движения по Дорожной улице из-за утечки газа.