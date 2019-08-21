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Муниципальному депутату Галяминой стало плохо при задержании на выходе из спецприемника

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, которая выдвигалась на выборы в Мосгордуму и получила отказ в регистрации, стало плохо при попытке задержания полицейскими на выходе из спецприемника, сообщают помощники в ее твиттере.

У Галяминой скачет давление, из-за этого ей вызвали "скорую".

Полицейские намерены отвезти Галямину в ОВД Тверское.

Координатор правозащитной организации "ОВД-Инфо" Алла Фролова сообщила, что Галямину задерживают из-за акции 3 августа.

Юлия Галямина

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