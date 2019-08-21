Муниципальному депутату Галяминой стало плохо при задержании на выходе из спецприемника

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, которая выдвигалась на выборы в Мосгордуму и получила отказ в регистрации, стало плохо при попытке задержания полицейскими на выходе из спецприемника, сообщают помощники в ее твиттере.

У Галяминой скачет давление, из-за этого ей вызвали "скорую".

Прямо сейчас Юлия сидит на улице у выхода из спецприемника. Ее встречает второй оперполк (тот же автозак, что забирал на выходе из спецприемника Яшина), говорят, что повезут в ОВД Тверское. Сейчас ждем скорую — у Юлии скачет давление. pic.twitter.com/Hhikc4udoA — Юлия Галямина (@galiamina) August 21, 2019

Полицейские намерены отвезти Галямину в ОВД Тверское.

Координатор правозащитной организации "ОВД-Инфо" Алла Фролова сообщила, что Галямину задерживают из-за акции 3 августа.