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Оппозиционера Галямину освободили после трех административных арестов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционер Юлия Галямина вышла на свободу после трех административных арестов подряд, говорится в сообщении, опубликованном в субботу в ее твиттере.

Галямина была задержана 27 июля во время несогласованной акции в Москве. В общей сложности она провела под арестом 35 суток.

Ранее Юлии Галяминой отказали в регистрации кандидатов в Мосгордуму.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

В минувший вторник в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщили, что число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму сократилось до 230. Четыре человека отказались от участия в выборах, двое - по решению судов, еще двое - по собственному желанию.

Москва Мосгордума Юлия Галямина

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