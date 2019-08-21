В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

По версии следствия, в среду они облили мужчину неустановленной жидкостью, подожгли ее и скрылись. Это произошло у дома 19 по Касимовской улице.

Пострадавшего доставили в больницу.

Личность подозреваемого установлена, сообщили в городском главке Следственного комитета. По версии следствия, потерпевший пил алкоголь во дворе дома за столом на лавочке. Местный житель, проходя мимо, сделал ему замечание. Затем он облил горючим мужчину вместе с лавкой и столом и поджег их.