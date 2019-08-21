Поиск

Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На юге Москвы неизвестный злоумышленник поджег мужчину. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, ведется поиск предполагаемого преступника

Там уточнили, что ЧП произошло на Касимовской улице (район Бирюлёво Восточное): неизвестный подошел к мужчине, облил его некой жидкостью. поджег и скрылся.

Личность пострадавшего не уточняется, он госпитализирован.

Между тем, на предполагаемом видео инцидента, которое распространяют телеграм-каналы, рядом с жертвой и неизвестным злоумышленником находится еще один человек, который не пытался остановить последнего и покинул место происшествия после поджога.

Москва

Новости

Московским пенсионерам пообещали поднять минимальную пенсию

Московским пенсионерам пообещали поднять минимальную пенсию

Нашедшему слабые места в системе электронного голосования в Москве предложили миллион рублей

Нашедшему слабые места в системе электронного голосования в Москве предложили миллион рублей

Материалы против пяти фигурантов "дела 27 июля" направлены в суд

Материалы против пяти фигурантов "дела 27 июля" направлены в суд

Оппозиционеры подали в Москве две заявки на митинги 31 августа

СПЧ попросил Колокольцева, Золотова и Бастрыкина проверить задержания митингующих в Москве

Мосгоризбирком усмотрел в призыве профсоюза "Учитель" попытку помешать работе избиркомов

Мосгоризбирком усмотрел в призыве профсоюза "Учитель" попытку помешать работе избиркомов

Вторник стал самым теплым днем августа в Москве

Вторник стал самым теплым днем августа в Москве

"Тинькофф" отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Полиция вернула дело Яшина в суд после устранения недостатков

В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова с высокой температурой

В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова с высокой температурой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');