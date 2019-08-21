Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На юге Москвы неизвестный злоумышленник поджег мужчину. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, ведется поиск предполагаемого преступника

Там уточнили, что ЧП произошло на Касимовской улице (район Бирюлёво Восточное): неизвестный подошел к мужчине, облил его некой жидкостью. поджег и скрылся.

Личность пострадавшего не уточняется, он госпитализирован.

Между тем, на предполагаемом видео инцидента, которое распространяют телеграм-каналы, рядом с жертвой и неизвестным злоумышленником находится еще один человек, который не пытался остановить последнего и покинул место происшествия после поджога.