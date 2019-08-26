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Пожар на территории Рождественского монастыря в Москве потушен

Предварительная причина пожара - короткое замыкание

Пожар на территории Рождественского монастыря в Москве потушен
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы потушен, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

В столичном главке МЧС РФ добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной пожара стала неисправная проводка.

Пожар на территории монастыря по адресу улица Рождественка, д. 20 возник около 19:00. Позднее сообщалось, что он был локализован на площади 400 кв метров.

Между тем, как сообщили в МЧС, по уточненным данным, площадь пожара составила 200 кв метров. По результатам замеров проб воздуха, проведенных на месте пожара, превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зарегистрировано.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", на месте продолжаются работы по тушению, движение на улице Рождественка восстановлено, его регулируют сотрудники ЦОДД.

Источник в РПЦ, знакомый с ситуацией, ранее сообщил "Интерфаксу", что от пожара в Рождественском монастыре пострадало деревянное здание, а ущерб еще предстоит оценить. По его словам, в настоящее время на территории обители ведутся реставрационные работы, однако утверждать, что именно они стали причиной возгорания, пока нельзя.

Ранее в понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что пожар возник в двухэтажном отдельно стоящем здании на территории монастыря по адресу: Рождественский бульвар, дом 20. "По предварительной информации, у здания загорелась кровля. Строение не является объектом культурного наследия", - сказал собеседник агентства. По его информации, в момент возникновения пожара людей в здании не было.

Монастырь был основан с разрешения князя Дмитрия Донского княгиней Марией Константиновной в 1386 году. Одноглавый каменный собор Рождества Пресвятой Богородицы построен в 1501-1505 годах в традициях раннемосковского зодчества.

С 1547 года на протяжении 150 лет монастырь после пожара, когда сгорели постройки и пострадал каменный собор, был окружен пристройками, которые исказили первоначальный облик. После пожара монастырь был восстановлен по обету жены Ивана Грозного. В последующие годы он перестраивался.

С 1920 года на территории монастыря был открыт Рождественский концлагерь, который ликвидировали спустя год. В 1922 году монастырь был закрыт.

Богослужения возобновились в 1992 году. Через год священный Синод решил возобновить монашескую жизнь в обители, и сюда прибыли первые насельницы. Монастырь был возрожден 16 июля 1993 года.

Москва ЦАО

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