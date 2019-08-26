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В Москве загорелось одно из зданий Рождественского монастыря

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Произошло возгорание в одном из зданий в Рождественском монастыре в центре Москвы.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что сообщение о возгорании на улице Рождественка, дом 20 поступило в 19:07. Загорелась кровля в двухэтажном административном здании.

По этому адресу располагается комплекс монастыря. По данным осведомленного источника "Интерфакса", площадь пожара составила 400 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС РФ агентству сообщили, что при пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал. Позднее там сообщили, что пожарным удалось остановить распространение огня.

Монастырь был основан с разрешения князя Дмитрия Донского княгиней Марией Константиновной в 1386 году. Одноглавый каменный собор Рождества Пресвятой Богородицы построен в 1501-1505 годах в традициях раннемосковского зодчества.

С 1547 года на протяжении 150 лет монастырь после пожара, когда сгорели постройки и пострадал каменный собор, был окружен сооружениями, которые исказили первоначальный облик. После пожара монастырь был восстановлен по обету жены Ивана Грозного. В последующие годы он перестраивался.

С 1920 года на территории монастыря был открыт Рождественский концлагерь, который ликвидировали спустя год. В 1922 году монастырь был закрыт.

Богослужения возобновились в 1992 году. Через год священный Синод решил возобновить монашескую жизнь в обители, и сюда прибыли первые насельницы. Монастырь был возрожден 16 июля 1993 года.

Москва Рождественский монастырь

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