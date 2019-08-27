На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

"Нет движения поездов по МЦК по направлению часовой стрелки. Железнодорожники занимаются восстановлением движения", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в чем заключается техническая причина остановки движения.

В пресс-службе добавили, что поезда против часовой стрелки идут по графику.