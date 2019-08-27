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Движение по МЦК полностью восстановлено

Причиной остановки был сбой в работе автоматики управления движением

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) по часовой стрелке, прерванное во вторник вечером по техническим причинам, полностью восстановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

"Движение поездов по МЦК восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком. Остановка была связана с инфраструктурой РЖД", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что движение прервано на кольце только по направлению часовой стрелки. В обратном направлении поезда следовали штатно.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, заявил "Интерфаксу", что движение поездов на МЦК остановилось по часовой стрелке примерно с 21:20 до 21:40 из-за сбоя в работе автоматики управления движением. Для восстановления движения по нормальному графику понадобилось некоторое время.

МЦК

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