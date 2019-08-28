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Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Изначально в ведомстве сообщили, что горение в кабельканалах происходит с 12 по 15 этаж, однако впоследствии огонь охватил кабели с 17 вплоть до последнего 24 этажа. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

В МЧС отметили, что спасено было 20 человек, никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о временном размещении жильцов в ближайшей школе.

Площадь пожара в жилом доме на Каширском шоссе, 94 составила 42 погонных метра, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в доме наблюдается сильное задымление. На месте порядка десяти пожарных машин и шести автомобилей "скорой помощи".

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