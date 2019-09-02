При пожаре в квартире в центре Москвы пострадали трое детей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Трое детей пострадали при пожаре в центре Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в одной из квартир на пятом этаже в многоквартирном доме на улице Чаплыгина, 8", - заявил собеседник агентства. По его словам, детей эвакуировали из горящего помещения и передали врачам.

Пожар уже удалось локализовать, добавил источник.

В свою очередь, в столичном главке МЧС сообщили, что в настоящий момент площадь пожара уточняется.