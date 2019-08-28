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Первые беспилотные поезда на МЦК появятся в 2021 году

Первые беспилотные поезда на МЦК появятся в 2021 году
Архивное фото
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" планирует запустить первые беспилотные электропоезда "Ласточка" по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году.

"Следующий год мы будем дорабатывать не столько технологию, сколько нормативную базу, поскольку нужно, чтобы любое действие было описано в нормативной базе. Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году, и прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе, на МЦК", - сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

РЖД в среду протестировали на экспериментальном кольце АО "ВНИИЖТ" в Щербинке первый электропоезд "Ласточку" в беспилотном режиме.

"Уважаемые коллеги, мы только что совершили первый проезд по нашему технологическому полигону на поезде "Ласточка" в абсолютно беспилотном режиме. Отработав не только технологии общения подвижного состава с дорогой, все технологии, в которых задействовано техническое зрение, управляя движением состава абсолютно без участия человека, но и технологии дистанционного управления. Мы оттестировали внештатную ситуацию, связанную с нахождением человека на пути, и в этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись", - сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов после тестовой поездки.

"По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали третий уровень", - сказал Белозеров, отметив, что в создании электропоезда использованы только российские разработки. По его словам, РЖД примерно на год опережают своих зарубежных коллег.

Как сообщалось, ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") планировало летом изготовить опытный образец поезда "Ласточка" с беспилотными технологиями.

МЦК Москва РЖД

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