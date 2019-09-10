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В Москве начали работу над запуском беспилотного трамвая

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти обсуждают с компанией "Яндекс" возможность запуска в городе беспилотного трамвая, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов журналистам во вторник, 10 сентября.

"Мы предложили (представителям "Яндекса" - ИФ) взять наш трамвай и попробовать из него сделать беспилотный. Коллеги начали думать над этим. На мой взгляд, это несколько проще, чем научить машину ездить . Будем ждать результатов. Коллеги заинтересовались этой возможностью, и мы отрабатываем, как это будет сделано. Мы в этом крайне заинтересованы", - рассказал Ликсутов.

По его словам, со стороны города будет оказана поддержка в реализации проекта: предоставлен трамвай, маршрут. При этом испытания, вероятнее всего, будут проводиться ночью, а в кабине трамвая будет находиться машинист. "Не скажу, что трамвай поедет завтра, к этому нужно огромное время подготовки", - отметил заместитель мэра.

Кроме того, сказал он, если беспилотный автомобиль научить ездить в Москве с учетом высокой интенсивности движения, то он "скорее всего сможет ездить в любом городе мира".

Максим Ликсутов Москва Яндекс

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