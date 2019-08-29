В центре Москвы начали устанавливать новые уменьшенные дорожные знаки

Установка дорожных знаков нового образца в районе Арбат Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На 36 улицах района Арбат начали устанавливать новые уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Более тысячи малых знаков размера 50х50 см со смещенными креплениями установят в качестве эксперимента на квадратных стойках с пластиковыми колбами. Они заменят стандартные таблички с информацией об оплате, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе.

Знаки на новых стойках можно будет увидеть уже в ближайшее время на Арбате, в Арбатском переулке, переулке Сивцев Вражек, Кропоткинском переулке, Большом и Малом Афанасьевских переулках и других улицах района Арбат.

Как отмечается, новые квадратные стойки более устойчивы, они не будут вращаться вокруг своей оси и позволят надежнее крепить к ней сами дорожные знаки. Кроме того, новая форма стоек дает возможность использовать смещенные крепления, "которые хороши тем, что освобождают дополнительное пространство для пешеходов и облегчают механизированную уборку улиц", отметили в пресс-службе.

Количество самих знаков на Арбате сократится на 44%, а количество стоек на 26%. В районе будет введена зона регулируемой платной парковки по той же схеме, что и в районе Хамовники, уточнил собеседник агентства.

Решено отказаться от информационных табличек. Вместо них будут использовать совмещенные дорожные знаки. Например, на одном поле установят знаки "Парковка" и "Инвалид", а также "Парковка" и "Платные услуги.

В марте 2019 года ГИБДД подала в суд на ЦОДД за использование новых уменьшенных дорожных знаков, которые были установлены на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве. Мировой судья оштрафовал ЦОДД на 200 тыс. рублей за установку таких знаков. По мнению инспекторов, были нарушения национальных ГОСТов по требованиям к знакам и правилам установки знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход". Это, по мнению ГИБДД, подрывает безопасность дорожного движения.